Югра попала в первую двадцатку антирейтинга смертности на дорогах (02.28.2020) - Новости ХМ
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Югра попала в первую двадцатку антирейтинга смертности на дорогах

Ханты-Мансийский автономный округ попал на 14 позицию в антирейтинге смертельных аварий на дорогах. Список составили РИА «Новости» на основе статистики, собранной со всех регионов России.

Средняя смертность на дорогах Югры за 2019 год составляет 66 человек на одну тысячу человек. В пересчете на 100 тысяч автомобилей произошло 213 ДТП, в которых травмировались и погибли 150 человек. Примечательно, что это на два процента меньше, чем в 2018 году.

В Тюменской «матрешке» Югра находится на втором месте, а Ямал - на первом, занимая шестую позицию в антирейтинге аварийности по стране. А вот Тюменская область, наоборот, попала в конец списка как один из самых безопасных регионов для автолюбителей.

На первом месте антирейтинга находится Чеченская Республика. На тысячу человек там 251 погибший на дорогах. Далее в первой пятерке идут Чукотка, Свердловская область, Ингушетия и Ростовская область.

Напомним, в прошлом году в Югре наблюдалась низкая аварийность, но в период с ноября по декабрь смертность на дорогах резко выросла. Тогда из-за участившихся ДТП прокуратура Югры проверила качество работы ГИБДД и дорожных служб.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 146, комментариев: 0


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