​Синоптики прогнозируют аномально теплый март в Югре

Март 2020 года будет аномально теплым почти на всей территории России. Средняя температура в начале весны будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске. Об этом РИА Новости рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

В арктической зоне Урала и Западной Сибири ожидается еще более серьезное превышение средних значений. Так, в Югре температура воздуха будет на восемь градусов выше нормы.

Стоит отметить, что завершающийся февраль удивлял жителей Югры плюсовой температурой. В Уральском гидрометцентре в середине февраля предполагали, что эта зима может стать одной из самых теплых в истории метеонаблюдений в регионе. Значительную часть Сибири согревал атлантический воздух.

По прогнозам Ханты-Мансийского УГМС, в округе 29 февраля и 1 марта дневные температуры будут подниматься на пару градусов выше нуля, ночью местами столбики термометров опустятся до минус 15 градусов.