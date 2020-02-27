​Югорский фонд капремонта получил награду от Якушева и Степашина за ускоренную замену лифтов

Югорский фонд капремонта получил официальную благодарность из рук министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и бывшего премьер-министра, ныне председателя общественного совета при Минстрое Сергея Степашина. Поводом для награды стала реализация программы по замене лифтов в Югре (это отметил и присутствовавший на церемонии президент Российского лифтового объединения Сергей Чернышов).

Как сообщает пресс-служба фонда, в Югре с 2017 по 2019 годы капитальный ремонт прошли 790 лифтов на общую сумму в 1,6 млрд рублей. Планы на 2020 год: 251 лифт и 744 млн рублей.

Напомним, что недавно было объявлено о перерасчете взносов за капремонт именно в связи с наличием или отсутствием лифтов. По старому закону, если в доме есть хотя бы один лифт в одном подъезде, то все жители должны были платить как за полноценно оборудованный лифтами дом, а это несправедливо.