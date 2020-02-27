​На аварийных участках дорог в Югре установят комплексы фотовидеофиксации

До 30 марта 2020 года в местах концентрации ДТП на трассах Югры будут установлены комплексы фотовидеофиксации. Такое поручение главам муниципальных образований дала глава региона Наталья Комарова на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве округа, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

«Исполнительным органам муниципальных образований совместно с управлением автомобильных дорог, окружной госавтоинспекцией необходимо точечно и одновременно системно работать с причинами роста дорожно-транспортных происшествий, основная из которых – превышение скорости на участках, которые не оборудованы системами автоматической фотовидеофиксации. Это не только дисциплинирующий фактор, но и тот, который понуждает соблюдать законодательство», - отметила губернатор.

Наталья Комарова также подчеркнула, что необходим регулярный мониторинг потенциальных мест концентрации ДТП, чтобы оперативно принимать меры по повышению безопасности движения.

В прошлом году в регионе было ликвидировано 21 место концентрации ДТП, но одновременно формировались новые аварийные очаги. В ноябре-декабре 2019 года дорожная ситуация ухудшилась: зарегистрировано 83 ДТП, 30 погибших, 107 раненных.