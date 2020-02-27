​На решение проблем дольщиков Югры направят средства из бюджета РФ

В реестр проблемных объектов на портале наш.дом.рф включено 16 застройщиков, работающих в Югре, с объектами общей площадью более 160 тыс. кв. м. жилья. Нарушены права более 1,9 тысячи дольщиков из 23 многоквартирных домов. К решению их проблем будет подключен фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Накануне замгубернатора Югры Андрей Зобницев встретился с гендиректором фонда Олегом Говоруном.

«В ходе встречи достигнуты принципиальные договоренности о заключении соглашения между правительством Югры и фондом защиты прав дольщиков, предмет которого – софинансирование мероприятий по завершению строительства «проблемных» жилых домов в регионе. Прежде всего речь идет об объектах незавершенного строительства в Сургуте, Нефтеюганске, Лангепасе, где ситуация складывается наиболее остро. Данное соглашение даёт возможность применять механизмы восстановления прав дольщиков с привлечением средств бюджета Российской Федерации и бюджета Югры. Рассчитываем, что намеченный план совместных действий позволит решить вопрос по достройке объектов в кратчайшие сроки», - рассказал об итогах встречи Андрей Зобницев.

На данный момент по застройщикам «Артель», «ДЭП», «СеверСтрой Партнер» и «СМП-68» возможно применение механизмов фонда защиты прав дольщиков, так как они отчисляли 1,2 процента от стоимости каждого ДДУ, в компенсационный фонд. «СМП-68» уже признан банкротом и введено конкурсное производство. Дела остальных застройщиков еще находятся в Арбитражном суде Югры. Решение о способе восстановления прав дольщиков будет принято на наблюдательном совете фонда.

В окружном департаменте общественных и внешних связей подчеркнули, что в округе также создан региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. В случае принятия решения о завершении строительства, региональный фонд получит возможность стать новым застройщиком проблемных объектов.