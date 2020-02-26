​В Югре прокуратура подала в суд на крупную нефтекомпанию за использование незаконных трубопроводов

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура подала судебный иск к ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Предметом разбирательства стали нефтепроводы, которые компания ввела в эксплуатацию без получения соответствующих разрешений, а также без регистрации в реестре опасных производственных объектов. Это произошло на территории Южно-Аганского, Тайкаловского и Ватинского месторождений.

«Бесконтрольная эксплуатация нефтепроводов создавала угрозу возникновения аварий, которые могли повлечь гибель людей и причинение вреда их здоровью, а также нанести невосполнимый ущерб компонентам окружающей среды», – резюмируют представители прокуратуры. Надзорное ведомство через суд потребовало у нефтяников устранить нарушения либо запретить эксплуатацию нефтепроводов. Судебные органы поддержали позицию прокуратуры, так что нефтяники были вынуждены подчиниться требованиям властей.