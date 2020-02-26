​В Югре под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 20 человек

Восемь граждан Китая и 12 югорчан, вернувшихся из поездки в КНР, остаются под медицинским наблюдением. Исключена инфекция у 15 граждан Китая, которые находят в Югре по рабочей визе, и у 43 югорчан-туристов. Таковы данные пресс-службы окружного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что в регионе исполняется алгоритм действий медицинского персонала при выявлении респираторного синдрома у людей, выезжавших в КНР, и обеспечена готовность медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий.

Для охраны здоровья населения округа ведётся мониторинг эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Что касается подъема сезонных заболеваний, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Югре превышен на 12,5 процента. В структуре циркулирующих вирусов вирусы гриппа (69,4%) преобладают над вирусами негриппозной этиологии.