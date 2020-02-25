​Власти Югры увеличат субсидии на региональные перелеты на 1,5 млрд рублей, и не все они могут достаться Utair

Для эффективной работы внутрирегиональной сетки авиаперевозок в Югре потребуется дополнительно 1,5 млрд рублей. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова. По ее словам, сейчас обсуждаются все тонкости работы будущей системы внутренних перевозок, чтобы она устраивала пассажиров с точки зрения расписания и цен – от этого будет зависеть, сколько бюджет сможет вложить в этот проект.

Масштабные реформы в этой сфере начались в 2019 году, когда по инициативе властей Югры начала создаваться региональная схема, по которой жители отдаленных районов, не имеющих быстрого доступа к крупным аэропортам (они есть в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске), могли добраться туда на вертолетах и затем отправиться дальше во своим маршрутам. Основным исполнителем и бенефециаром этой системы была авиакомпания Utair, которая является главным перевозчиком Югры (38,8 процентами акций компании владеет региональное правительство). Как пишет Znak.com, в предыдущие годы Utair получала поддержку из программы «Сотрудничество» в размере 500 млн рублей, а во время внедрения новой схемы перевозок в Югре власти выделили на эти цели еще около 400 млн рублей.

Однако, как заявил в интервью URA.RU директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Югры Константин Гребешок, заявленные губернатором дополнительные 1,5 млрд рублей будут распределены между разными авиакомпаниями, которые будут согласны совершать те или иные рейсы (среди них, например, «Ямал», «Руслайн», «Сибирь»). Всего под программу субсидий могут попасть около 30 направлений.

Utair в настоящий момент находится на стадии утверждения новой стратегии на пять лет. Компания планирует почти полностью обновить авиапарк и выйти на устойчивую прибыль. Однако кредитные обязательства Utair все еще очень велики – они составляют около 75 млрд рублей.