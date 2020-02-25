​Власти Югры увеличат субсидии на региональные перелеты на 1,5 млрд рублей, и не все они могут достаться Utair (02.25.2020) - Новости ХМ
16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,9213   EUR  70,4591  

​Власти Югры увеличат субсидии на региональные перелеты на 1,5 млрд рублей, и не все они могут достаться Utair

Фото airport-surgut.ru
Фото airport-surgut.ru

Для эффективной работы внутрирегиональной сетки авиаперевозок в Югре потребуется дополнительно 1,5 млрд рублей. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова. По ее словам, сейчас обсуждаются все тонкости работы будущей системы внутренних перевозок, чтобы она устраивала пассажиров с точки зрения расписания и цен – от этого будет зависеть, сколько бюджет сможет вложить в этот проект.

Масштабные реформы в этой сфере начались в 2019 году, когда по инициативе властей Югры начала создаваться региональная схема, по которой жители отдаленных районов, не имеющих быстрого доступа к крупным аэропортам (они есть в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске), могли добраться туда на вертолетах и затем отправиться дальше во своим маршрутам. Основным исполнителем и бенефециаром этой системы была авиакомпания Utair, которая является главным перевозчиком Югры (38,8 процентами акций компании владеет региональное правительство). Как пишет Znak.com, в предыдущие годы Utair получала поддержку из программы «Сотрудничество» в размере 500 млн рублей, а во время внедрения новой схемы перевозок в Югре власти выделили на эти цели еще около 400 млн рублей.

Однако, как заявил в интервью URA.RU директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Югры Константин Гребешок, заявленные губернатором дополнительные 1,5 млрд рублей будут распределены между разными авиакомпаниями, которые будут согласны совершать те или иные рейсы (среди них, например, «Ямал», «Руслайн», «Сибирь»). Всего под программу субсидий могут попасть около 30 направлений.

Utair в настоящий момент находится на стадии утверждения новой стратегии на пять лет. Компания планирует почти полностью обновить авиапарк и выйти на устойчивую прибыль. Однако кредитные обязательства Utair все еще очень велики – они составляют около 75 млрд рублей.


нравится (0) не нравится (0)
25 февраля в 21:55, просмотров: 206, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ

Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ
Влада Бредихина, помощник Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора 25 февраля в 17:14
351 0
​Нарушил ли глава Сургута ПДД?

​Нарушил ли глава Сургута ПДД?
Сотни людей, заходя в «Старый Сургут», видят, что джип с блатными номерами стоит на месте для инвалидов. А сами инвалиды у «черта на куличках»
Сергей Глинских, сургутянин 25 февраля в 10:25
3295 13
С Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества!

Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района 23 февраля в 11:00
1518 0
На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность

На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность
От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» 23 февраля в 10:57
1528 0
«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
1537 0
«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»

«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 10:11
1668 5
Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Вадим Шувалов, Глава города Сургута 23 февраля в 09:41
1475 1
«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»

«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 23 февраля в 09:39
1496 0
Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы

Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы
Если бы Вадим Шувалов действительно хотел сделать что-то полезное для общественного транспорта Сургута, он пересел бы в него сам вместе со всеми остальными чиновниками мэрии. И ездил бы по крайней мере до тех пор, пока автобусы и остановки не стали бы максимально комфортными, а все маршруты не начали бы работать четко по графику
Илья Варламов, блогер, урбанист 22 февраля в 15:57
2652 6
Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
В Сургуте жители города стали чаще жаловаться на плохое качество общественного транспорта: холод, грязь и техническое состояние
Полина Амирова 21 февраля в 18:18
1862 1
​Скучные нефтяники

​Скучные нефтяники
Условно – два или три дня идет форум, а вечерами – устроить крутую народную тусовку. С красивой иллюминацией, отопляемыми шатрами, глинтвейном, муксуном, фаер-шоу, заездами на оленях по замерзшей Сайме, чемпионатом по фейерверкам, да хоть постройкой деревянного городка с последующим его ритуальным сожжением, как на Burning man
Дмитрий Щеглов 21 февраля в 17:19
2984 10
«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц

«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц
С их семей требуют вернуть полумилионные компенсации процентных ставок
Полина Амирова 21 февраля в 16:31
12368 14
​Дело о людоедстве

​Дело о людоедстве
И в деле Голунова, и в «Московском деле», и в деле «Сети» одними действиями, извините за выражение, правоохранительной системы, людоеды не ограничивались.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 21 февраля в 14:39
3221 22
Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС

Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС
Алёна Кожевова 21 февраля в 11:59
1758 0
​Молодые семьи в Сургуте рассказали, как они стали должниками сотен тысяч рублей

​Молодые семьи в Сургуте рассказали, как они стали должниками сотен тысяч рублей
Участники программы по улучшению жилищных условий объяснили, почему выходят на митинги и устраивают голодовку
Анастасия Якупова 20 февраля в 20:24
7586 29
С миру по нитке

С миру по нитке
В частном магазине моего родного города решили установить так называемую «Полку добра», на которой будут находиться бесплатные продукты для всех нуждающихся
Алёна Кожевова 20 февраля в 13:18
1691 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика