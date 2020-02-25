​Назван самый популярный метод кражи денег с банковских карт уральцев (02.25.2020) - Новости ХМ
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​Назван самый популярный метод кражи денег с банковских карт уральцев

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В 2019 году с банковских карт жителей Уральского федерального округа (УрФО) без согласия владельцев было совершено более четырех тысяч переводов на сумму 90 млн рублей. Чаще всего мошенники зарабатывали на жителях Свердловской области. Там было совершено почти две тысячи несанкционированных переводов на сумму более 70 млн рублей. На втором месте - Тюменская область (1,6 тыс. операций на сумму 13,7 млн рублей), на третьем - Челябинская область (0,5 тыс. переводов на 5,6 млн рублей). Всего в России объем операций, совершенных без согласия клиента с использованием электронных средств платежа, составил 5,7 млрд рублей. Средняя сумма одной киберкражи со счетов физических лиц составила 10 тысяч рублей.

«69 процентов всех операций было совершено методами так называемой социальной инженерии, то есть в результате побуждения клиентов самостоятельно провести операцию. С точки зрения кредитной организации такие действия клиентов нарушают условия договора, предусматривающие необходимость сохранения конфиденциальности платежной информации (номер карты, пароль из СМС, СVV-код и т.д.). По этой причине банки возместили только каждый седьмой похищенный рубль (935 млн рублей в целом по стране)», - рассказали в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ.

В Банке России отмечают, что социальная инженерия остается основной угрозой сохранности денег на счетах граждан. Чаще всего людей обманывают при покупках в интернет-магазинах: на CNP-транзакции в общем числе операций в России приходится 65 процентов, средняя сумма похищенного – 8 тысяч рублей. На втором месте – операции без согласия клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания (28%), средняя сумма – 14 тысяч рублей. На третьем – операции в банкоматах (7%), средняя сумма – 13 тысяч рублей.

Эксперты напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного использования банковских карт:
- Никому не сообщайте персональную информацию (номер карты, секретный код с обратной стороны карты, ПИН-код из СМС от банка).
- Для покупок в интернете используйте только личные устройства и проверенные сайты.
- Подключите СМС-оповещение об операциях по карте.
- В случае подозрительных звонков из банка, перезванивайте по номеру телефона, указанному на карте. Причем номер телефона набирайте вручную.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 122, комментариев: 0


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