​НКО Югры получили 42 миллиона рублей от главы государства

Гранты президента Российской Федерации на развитие гражданского общества получат 2 017 организаций из всех регионов страны, общая сумма распределенных средств составила 4 092 млн рублей. Некоммерческие организации Югры получили более 42 миллионов. Победила 41 заявка из 134 поданных.

«Уральский федеральный округ занял второе место среди округов России по числу проектов победителей. Югра, в свою очередь, заняла второе место среди регионов УрФО. Первое место по количеству победителей среди муниципальных образований Югры разделили между собой Нижневартовск и Сургут, в каждом из них по шесть поддержанных проектов. На втором месте Нягань и Югорск – по четыре проекта-победителя в каждом. На третьем Советский район, Лангепас и Мегион – по три проекта», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Один из самых крупных грантов, более 2,7 миллиона рублей, получил проект АНО СК «Спортлекс» «Горячие стрелы Холодной Югры», который направлен на привлечение различных групп населения Лангепаса к занятиям стрельбой из лука.

Победители первого в 2020 году конкурса президентских грантов могут приступить к реализации проектов с 1 марта.