Жители Ханты-Мансийска жалуются на мигрантов, которые собирают просроченные товары из помойки

Житель Ханты-Мансийска в соцсетях пожаловался на людей, которые в помоях ищут пропитание. По словам автора поста, на видео мигранты — они ежедневно приходят к мусорным бакам продовольственного магазина в поисках просроченного товара.

Данным сообщением житель окружной столицы хотел привлечь внимание миграционной службы.

Мнение комментаторов касательно снятого видео разделились, однако в основном пользователи сети не поддерживают автора. «Ну и пусть едят! Вам то что? Не с вашего же стола», — пишут в местном паблике.