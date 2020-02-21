​«Мы делаем все возможное для решения этих вопросов». Правительство Югры отреагировало на голодовку ипотечниц

Региональное правительство делает все возможное для решения вопросов и проблем семей, исключенных из программы «Развитие жилищной сферы». С таким заявлением выступил департамент общественных связей Югры на фоне начавшейся в Сургуте голодовки женщин, у которых Ипотечное агентство взыскивает крупные суммы, ранее выплаченные как субсидия по ипотеке.

Представители департамента сообщили, что за прошлый год более 1000 семей, которых убрали из программ поддержки из-за возраста, получили различные виды помощи для погашения ипотеки. Например, была введена субсидия в размере 300 тысяч рублей на погашение ипотеки – этим инструментом воспользовались 354 семьи. В целом в Югре за 2019 год 3,5 тысячи семей получили поддержку в жилищных вопросах в размере 3,7 млрд рублей.

«Все действия со стороны региональных органов власти и должностных лиц осуществляются строго в соответствии с законом. Это подтверждено всеми инстанциями, включая суды. Как граждане мы разделяем переживания жителей (хотя не все из них действуют искренне – и об этом нам тоже известно). Но мы обязаны действовать исключительно в рамках правового поля. По-другому быть не может. Нельзя требовать у органов власти то, на что она не имеет прав», – пишет в своем сообщении департамент общественных связей.

В среду, 26 февраля, в Сургут приедет Наталья Комарова. Она встретится с участниками жилищных программ, попавших в трудную ситуацию, туда были приглашены югорчанки, которые сегодня начали голодовку. Во время этого разговора губернатор озвучит решения относительно текущих проблем. «В ответ мы ждем конструктивных действий и предложений от самих участников программы – такое обязательство они брали на себя, называя себя представителями целого сообщества», – резюмируют представители правительства Югры.