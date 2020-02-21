​В избе под Ханты-Мансийском обнаружили труп мужчины

В 30 километрах от Ханты-Мансийска в районе 37 озера местные жители нашли труп в избе. На место происшествия югорчане вызвали спасателей, после чего поисковая группа доставила сотрудника полиции и эвакуировала труп в морг в окружную столицу. Как сообщают сотрудники «Центроспас-Югория», тело обнаружили 18 февраля.

По предварительным данным, смерть 59-летнего мужчины не носит криминального характера. В данный момент специалисты органов правопорядка устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.