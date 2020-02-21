​СМИ сообщили о грядущей отставке высокопоставленного чиновника в Югре

Главный федеральный инспектор по Югре Андрей Руцинский подал заявление об отставке. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в полпредстве Уральского федерального округа, в аппарат которого входят ГФИ. Принял ли решение об увольнении Руцинского уральский полпред Николай Цуканов, изданию неизвестно.

В пресс-службе полпредства корреспонденту ИА «СИА-ПРЕСС» отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию. «У меня нет и не будет комментариев по этому вопросу», - сказал собеседник агентства. В приемной ГФИ также отказались от комментариев: «Мы пока не даем никаких комментариев».

Андрей Руцинский был назначен главным федеральным инспектором по ХМАО-Югре в ноябре 2018 года. Ранее он занимал такую же должность в Тюменской области. На этом посту его сменил экс-ГФИ по Югре Дмитрий Кузьменко.