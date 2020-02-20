​В Югре следователи ищут свидетелей крупного ДТП, в котором погибли двое полицейских

Сургутский межрайонный следственный комитет ищет свидетелей крупного ДТП, произошедшего 11 февраля между Сургутом и Нижневартовском. Тогда на 79-м километре трассы в замес попали несколько машин, в итоге погибли два сотрудника полиции, и еще четыре человека получили травмы. В ДТП попали сразу несколько машин: УАЗ с номерами В 3643 86, грузовик MAN с номерами Р 524 ЕК 72, ГАЗ с номерами Р 225 ВМ 186 и SCANIA с номерами А 108 НР 716. Как рассказывают очевидцы, тогда движение между двумя крупнейшими городами Югры было парализовано на несколько часов.

Если вы знаете что-то об обстоятельствах произошедшего – следователи просят обратиться по телефону 8(3462)34-60-82.