Сельчанину из Югры грозит пожизненный срок за двойное убийство

Житель поселка Ванзеват в Белоярском районе Югры может попасть в тюрьму на пожизненное – он убил двух мужчин и угрожал расправой третьему. Об этом пишет окружная прокуратура.

Как выяснили следователи, первое убийство сельчанин совершил в январе 2019 года. В лесу на территории Ямала он поссорился с приятелем и зарезал его ножом, после чего попытался скрыть труп, но неудачно.

Вернувшись домой, убийца гостил у знакомого, но недолго. Вооружившись ружьем, он застрелил хозяина дома, а потом сжег его телефон, чтобы скрыть улику.

Во время поисков подозреваемого следствие наткнулось на мужчину из того же села, которому предполагаемый убийца угрожал расправой. Вскоре преступника задержали. Сейчас он находится под арестом в ожидании суда.

Напомним, ранее в Югре завершилось расследование похожего дела: мужчина совершил двойное убийство во время застолья.