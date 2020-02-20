​В Югре снижают грузоподъемность ледовых переправ из-за теплой погоды

В Югре из-за нетипично высокой для февраля температуры воздуха снижается грузоподъемность ледовых переправ. На зимниках лед не промерзает для нужной толщины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

«В Ханты-Мансийском районе на 13 действующих ледовых переправах межмуниципального значения снижена грузоподъемность. Теперь на ледовых дорогах разрешено движение транспорта грузоподъемностью не более 15 тонн. По этим же причинам была снижена грузоподъемность переправ в Нижневартовском, Октябрьском и Кондинском районах. В настоящее время переправы функционируют в штатном режиме, проводятся замеры толщины льда и ежедневный контроль за их состоянием. При передвижении через ледовые переправы не забывайте соблюдать требования дорожных и информационных знаков», - рассказали в ведомстве.

Всего в этом году на территории округа для передвижения транспортных средств открыто 86 ледовых переправ, 57 из них предназначены для жизнеобеспечения населенных пунктов региона. Средняя грузоподъемность сезонных дорог составляла 30 тонн.

Стоит отметить, что «плюс» на термометре сопровождается сильным ветром, метелями и гололедицей. На четверг, 20 февраля, синоптики объявили предупреждение о гололедице: ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах будет скользко.

По данным Ханты-Мансийского УГМС, в ближайшие три дня дневные температуры в округе будут около нуля, местами – до плюс трех. Прохладнее станет в субботу, 22 февраля. Столбики термометров днем опустятся до минус 2-7 ºС, местами – до минус 14ºС.