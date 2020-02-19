​В Югре суд признал бывшего районного главу виновным по двум уголовным статьям и дал условный срок

В Югре вынесен приговор бывшему главе Советского района Сергею Удинцеву. Как сообщает прокуратура региона, Советский районный суд признал бывшего мэра виновным по двум статьям – о превышении полномочий и о незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица с использованием служебного положения.

Все это происходило с 2012 по 2015 годы – тогда, как установил суд, Удинцев вынудил гендиректора компании «Отделстрой», выполнявшей подряды по муниципальному контракту, заключить фиктивные договоры на проведение работ с некими фирмами-однодневками. Так из реального оборота по строительству городского стадиона было выведено 33 млн рублей. По мнению суда, бывший глава района также вынудил эту же компанию отказаться от контракта по строительству дома, чтобы этот заказ достался другой фирме.

Приговор Удинцеву – три года лишения свободы условно с ограничением занимать должности в муниципальных и государственных структурах на два года. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, что в настоящий момент в Югре идет другое судебное разбирательство в отношении бывшего мэра – по уголовному делу против экс-главы Сургута Дмитрия Попова. Ему так же вменяется превышение должностных полномочий, а также злоупотребление должностными полномочиями, хотя с доказательной базой там пока не все хорошо.