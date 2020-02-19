​Инспекторы рыбоохраны в Югре рассказали, сколько поймали браконьеров, отобрали сетей и конфисковали лодок за год

Более 6 тонн незаконно добытой водной живности изъяли сотрудники рыбоохраны Югры за 2019 год. Также инспекторы изъяли почти 1200 запрещенных орудий лова и конфисковали 77 лодок. Такую статистику привел замруководителя Нижнеобского территориального отдела Росрыболовства Александр Пахотин.

Инспекторы зафиксировали 984 случая нарушения законов, наложили на браконьеров чуть более 7 млн рублей в виде штрафов, из них взыскали почти всю сумму. В процессе защиты осетровых и сиговых видов рыб от браконьеров специалисты службы передали правоохранителям материалы на 34 уголовных дела (правда, до реального производства дошли 28).