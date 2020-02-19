​Мусорный оператор Югры рассказал, когда в регионе появится система по раздельному сбору ТКО

Для введения системы по раздельному сбору мусора нужно не так много, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология». Нужно всего лишь: поставить нужные контейнеры, утвердить муниципальные схемы размещения площадок, сформировать схему потоков мусора, создать регламент раздельного накопления отходов, и ввести коммерческий учет количества и объема мусора.

Но если вам вдруг показалось, что все эти действия можно легко сделать и превратить Югру в самый цивилизованный с точки зрения обращения с мусором регион, то это не так. Мало создать инфраструктуру по раздельному накоплению ТКО, нужно еще организовать раздельный прием и обработку отходов, пишет «Югра-Экология». «Согласно Территориальной схеме к 2024 году в Югре будет построено 5 современных межмуниципальных полигонов с системами сортировки и переработки. Первый такой для жителей Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района планируется открыть к концу 2020 года», – сообщает ведомство. Кроме того, новый полигон к 2023 году будет построен под Нижневартовском, а в течение пяти лет – еще и возле Сургута.

Таким образом остается констатировать, что инфраструктурно Югра будет готова к раздельному сбору и, следовательно, сортировке и частичной переработке мусора в лучшем случае через пять лет.