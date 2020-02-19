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​Мусорный оператор Югры рассказал, когда в регионе появится система по раздельному сбору ТКО

Фото cheltv.ru
Фото cheltv.ru

Для введения системы по раздельному сбору мусора нужно не так много, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология». Нужно всего лишь: поставить нужные контейнеры, утвердить муниципальные схемы размещения площадок, сформировать схему потоков мусора, создать регламент раздельного накопления отходов, и ввести коммерческий учет количества и объема мусора.

Но если вам вдруг показалось, что все эти действия можно легко сделать и превратить Югру в самый цивилизованный с точки зрения обращения с мусором регион, то это не так. Мало создать инфраструктуру по раздельному накоплению ТКО, нужно еще организовать раздельный прием и обработку отходов, пишет «Югра-Экология». «Согласно Территориальной схеме к 2024 году в Югре будет построено 5 современных межмуниципальных полигонов с системами сортировки и переработки. Первый такой для жителей Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района планируется открыть к концу 2020 года», – сообщает ведомство. Кроме того, новый полигон к 2023 году будет построен под Нижневартовском, а в течение пяти лет – еще и возле Сургута.

Таким образом остается констатировать, что инфраструктурно Югра будет готова к раздельному сбору и, следовательно, сортировке и частичной переработке мусора в лучшем случае через пять лет.


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19 февраля в 18:38, просмотров: 572, комментариев: 2


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Комментарии:
Александр
не нравится
19 февраля в 19:42
У них главная цель- ввести коммерческий учёт. Поднять оплату. Хотя сами толком и просто мусор толком вывозить не могут
Alkonowa1ow
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19 февраля в 20:34
Нужно поставить контейнеры для раздельного сбора мусора. И бытовой мусор сам будет разделяться и попадать в нужные контейнеры. Да? Первичное разделение мусора должен производить житель. В своей квартире. Для этого он должен иметь три или четыре емкости. Далее в трёх или четырёх пакетах он должен доставить к общедомовым контейнерам для раздельного сбора мусора. Все это на сознательности гражданина. Собрали. Дальше региональный оператор производит утилизацию и получает прибыль от коммерческой деятельности. Житель здесь чужой на празднике жизни? Да он оплачивает за мусор в соответствии с площадью жилья. За поставку отсортированного мусора преференций судя по всему не получит. Хотя есть советский опыт. Сбор макулатуры. Старьевщики. Обратимая стеклотара. Большее количество мусора от сетевых торговых центров. Вся упаковка попадает через покупателей в бытовой мусор. То есть торговые сети. Должны организовать сбор своей упаковки от покупателей и каким то образом стимулировать их к такой форме работы с мусором.

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