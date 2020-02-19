В четверг, 20 февраля, дороги Югры покроются льдом вперемешку с мокрым снегом

Завтра, 20 февраля, в Югре будут обильные осадки в виде мокрого снега, а дороги и тротуары станут опасны из-за гололеда. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Сургута.

Рекомендации от управления ГО и ЧС Сургута жителям города при непогоде:

Не стойте под шаткими строениями и рекламными конструкциями, вывесками, а также не ходите под линиями электропередач. Если вас настигнет непогода, спрячьтесь в ближайшем помещении. На улицу без необходимости лучше не выходить. Закройте окна, люки, двери, уберите незакрепленные предметы с балконов. Машину спрячьте в гараж, не паркуйтесь под деревьями и шаткими строениями. Сохраняйте бдительность на дороге, водите аккуратно.

Напомним, что из-за обильной наледи, образовавшейся на дорогах, была перекрыта федеральная трасса Р-404, соединяющая северные регионы с Тюменью и остальной Россией. Также закрыт проезд между Сургутом и Лянтором, Сургутом и Нижневартовском и Сургутом – Ноябрьском.