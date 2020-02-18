​В Югре прокуратура посчитала приговор наркосбытчику слишком мягким и оспорила его. Человека посадили на десять лет

В Югре произошел редкий правовой инцидент: региональная прокуратура подала апелляцию на решение суда Нижневартовска, посчитав, что он слишком мягко отнесся к наркосбытчику. Ведомство не сообщает, на какое наказание обрек дилера городской суд, но по итогам повторного рассмотрения дела вышестоящим судом приговор оказался довольно суровым – десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

История такова: в январе-феврале 2016 года житель Нижневартовска купил где-то синтетические наркотики и разложил дозы по «закладкам», которые позже были найдены сотрудниками полиции и «изъяты из незаконного оборота». В итоге дилера осудили по статье о сбыте наркотических средств в крупном размере, и этот приговор впоследствии был обжалован стороной обвинения.