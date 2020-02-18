​В среду, 19 февраля, на Югру обрушится сильная метель

Плохая погода ожидается на всей территории Югры в среду, 19 февраля. Об этом предупреждает «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Главной проблемой для югорчан станет сильный ветер – до 18 метров в секунду, а также снег, метель и плохая видимость на дорогах. Согласно данным Gismeteo, в Сургуте сегодня вечером, 18 февраля, и в первую половину 19 февраля будет идти обильный снегопад, а из-за ветра довольно теплая температура воздуха (около минус 5-6 градусов) будет ощущаться как минус 13.

Напомним, что из-за обильной наледи, образовавшейся на дорогах, была перекрыта федеральная трасса Р-404, соединяющая северные регионы с Тюменью и остальной Россией. Также закрыт проезд между Сургутом и Лянтором, Сургутом и Нижневартовском и Сургутом – Ноябрьском.