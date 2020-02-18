Студенты и преподаватели из Сирии смогут учиться и работать в вузах Югры

Сегодня, 18 февраля, в Нижневартовск приехал посол Сирии в РФ Риад Хаддад. Он обсудит с губернатором Югры Натальей Комаровой, как организовать обучение и работу сирийских студентов и преподавателей в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского АО. Об этом сообщает пресс-центр окружного правительства:

«Основная цель визита посла – участие в работе третьего международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица», посол выступит экспертом на пленарном заседании «Цифра нефти». В этот же день состоится рабочая встреча с губернатором. В ходе беседы стороны обсудят вопросы реализации соглашения о сотрудничестве автономного округа с администрацией провинции Хомс».

Напомним, с 18 по 19 февраля в Нижневартовске проходит форум, который призван собрать всех нефтяников.