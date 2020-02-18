В одном из поселков Югры пожарные спасли от смерти человека в огне

Накануне вечером, 17 февраля, в поселке городского типа Междуреченском (Кондинский район Югры) пожарные спасли от смерти человека: горел 4-квартирный жилой дом на улице Космонавтов.

Как сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории», в квартирах повредилось потолочное перекрытие, поэтому огнеборцы вошли в дом, чтобы эвакуировать людей. Троих удалось вывезти без проблем, но один пострадавший рисковал умереть от удушья. Тогда спасатели добрались до него, предоставили ему средства для защиты органов дыхания, и вывели из дома.

По информации окружного МЧС, сам пожар удалось потушить всего за три минуты.

Отметим, за минувшую неделю спасатели Югры спасли семь человек на пожарах.