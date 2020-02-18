​Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Югре превышен на 20 процентов

В Югре за неделю с 10 по 16 февраля зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников и взрослых. Эпидемический порог в округе превышен на 20 процентов. В структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа.

В Березовском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Кондинском районах, Сургуте, Когалыме, Покачах и Пыть-Яхе показатель заболеваемости выше среднеокружного. Количество заболевших значительно выросло в Березовском районе, Когалыме и Нягани.

Для того, чтобы остановить распространение вирусов на карантин закрыты детские сады Пыть-Яха, а также шесть дошкольных учреждений в Ханты-Мансийском и Кондинском районах. В Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Советском районе и Урае школьники переведены на дистанционное обучение. В Сургуте школы открылись после карантина с 17 февраля.