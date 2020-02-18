​В Югре из-за коронавируса госпитализирован 21 человек

76 жителей Югры остаются под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса в Китае. 21 человек наблюдается в условиях медицинского стационара. О подтвержденных случаях заболевания в округе не сообщается.

Неделю назад под медицинским наблюдением находился 31 югорчанин. Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, профилактические меры вводятся в отношении жителей округа, вернувшихся из стран распространения 2019-nCoV, у которых есть признаки респираторного заболевания, а также в отношении тех, кто контактировал с заболевшим.

Между тем, югорчане проявляют излишнюю бдительность. В соцсетях сообщалось о том, что в Нефтеюганске жители одного из домов «выселили» 14 соседей-китайцев из-за опасения заразиться. В Нижневартовске пассажиры маршрутки отказались ехать в одном транспортном средстве с семейной парой из Азии, потому что женщина чихнула. В Сургуте в мессенджерах распространяют сообщение о двух заболевших коронавирусом, которые лечатся в местной инфекционке. По официальным данным на 7 февраля, подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Югре не было.

Накануне состоялось очередное еженедельное заседание оперативного штаба округа, на котором обсуждались результаты мониторинга обеспеченности аптек масками и противовирусными препаратами, вопросы организации дезинфекции в аэропортах, на вокзалах и автостанциях, а также объектах общественного питания и торговли.

«Председатель штаба Всеволод Кольцов поручил установить взаимодействие с авиакомпаниями о заблаговременном информировании, а также направить обращение работодателям о необходимости информирования должностных лиц Роспотребнадзора о датах прибытия их работников из числа граждан КНР», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

По данным на 17 февраля, в Китае зарегистрировано 70 635 случаев заболевания, летальность составляет 2,5 процента. В 25 странах мира вне КНР зарегистрировано 692 случая инфицирования.