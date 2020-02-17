​Заместитель Комаровой объяснил, почему в добывающей нефть Югре бензин дороже, чем в других регионах

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев объяснил, почему в нашем регионе, добывающем больше всего нефти в России, бензин стоит дороже, чем даже в Москве. «Цену на топливо формирует рынок. У нас основные поставщики находятся в средней полосе России, оттуда топливо приходит к нам, и цены на него формируются на рыночной основе», - рассказал Забозлаев.

Это заявление он сделал в ходе брифига, посвященного международному научно-практическому форуму «Нефтяная столица», который проходит в Югре в третий раз, в этом году – в Нижневартовске. «Это столица Самотлора, и как раз в этом году мы будем отмечать 50 лет этого уникального месторождения, и вскоре мы доводим до 12 млрд тонн нефти, добытой на территории Югры», - подчеркнул замгубернатора. Форум будет проходить в Нижневартовске 18 и 19 февраля.