В Югре 18 февраля будет сильная метель с порывами метра до 18 м/с

Завтра, 18 февраля января, в течение всего дня в Югре ожидается снежная метель: порывы ветра со снегом будут достигать 18 метров в секунду. Больше всего снега выпадет в западных районах округа. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Сургута.
Рекомендации от управления ГО и ЧС Сургута жителям города при непогоде:
- Не стойте под шаткими строениями и рекламными конструкциями, вывесками, а также не ходите под линиями электропередач.
- Если вас настигнет непогода, спрячьтесь в ближайшем помещении. На улицу без необходимости лучше не выходить.
- Закройте окна, люки, двери, уберите незакрепленные предметы с балконов.
- Машину спрячьте в гараж, не паркуйтесь под деревьями и шаткими строениями.
- Сохраняйте бдительность на дороге, водите аккуратно.