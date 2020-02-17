В Югре 18 февраля будет сильная метель с порывами метра до 18 м/с

Завтра, 18 февраля января, в течение всего дня в Югре ожидается снежная метель: порывы ветра со снегом будут достигать 18 метров в секунду. Больше всего снега выпадет в западных районах округа. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Сургута.

Рекомендации от управления ГО и ЧС Сургута жителям города при непогоде: