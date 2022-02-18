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В деле главного дорожника Ханты-Мансийска выявлены новые преступные эпизоды

Директор ДЭП Ханты-Мансийска, задержанный по подозрению в коррупции, стал фигурантом новых уголовных дел

В деле главного дорожника Ханты-Мансийска выявлены новые преступные эпизоды
СУ СКР по ХМАО

Директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) Ханты-Мансийска Александр Сергеев, задержанный накануне по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, стал фигурантом новых уголовных дел. Против него возбудили дела по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотреблением должностными полномочиями) и ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратура установила, что директор не организовал систему контроля качества оказываемых пассажирских перевозок по городским маршрутам. В результате в феврале 2022 года на линию был допущен водитель пассажирского автобуса, лишенный водительского удостоверения и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он допустил наезд на опору дорожного знака, пассажиры автобуса получили травмы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по версии следствия, Сергеев обеспечивал строительным компаниям победу в конкурсных процедурах, а взамен требовал от них поставку оборудования и выполнения строительно-монтажных работ в его строящемся доме. «При отказе последних в их выполнении, он не производил окончательный расчет за работы, выполненные организацией по договору с предприятием более полугода», - уточнили в прокуратуре.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 472, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 12:34
Брал взятки не борзыми щенками, но требовал поставку оборудования и выполнения строительно-монтажных работ в его строящемся доме.

Примитив какой-то по сравнению с современным уровнем коррупции.

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