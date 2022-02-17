Директора дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска подозревают в получении взятки

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Александра Сергеева. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, подозреваемый в период с июня 2017 по декабрь 2018 года получил от предпринимателей, осуществлявших работы по договорам с муниципальным предприятием, в качестве взятки услугу имущественного характера в виде работ по обустройству участка для индивидуального жилищного строительства и системы отопления в своем доме на сумму более 1 млн рублей. За это он обеспечил предпринимателям победу в конкурсе на заключение договоров с МДЭП, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Александра Сергеева задержали накануне, 16 февраля. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту жительства подозреваемого и в служебных помещениях проведены обыски, изъяты имеющие значение для следствия предметы и документы. Расследование продолжается.