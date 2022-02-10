В ДТП на Гагарина в Ханты-Мансийске пострадал человек

В среду, 9 февраля, на дорогах Югры произошло три автоаварии с пострадавшими. Одно из ДТП случилось в Ханты-Мансийске. Причиной стало нарушение правил дорожного движения.

Две иномарки столкнулись на улице Гагарина в 19.30. «48-летний мужчина, управляя автомобилем «Сузуки», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрёстка, не уступил дорогу автомобилю «Мазда», под управлением 25-летнего мужчины, пользующемуся преимущественным правом проезда, в следствии чего транспортные средства получили механические повреждения, а водитель «Мазды» получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.