На месте ДТП с автобусом, в котором пострадали семь человек, работает прокурор Ханты-Мансийска

После ДТП с рейсовым автобусом, которое случилось утром 2 февраля, началась прокурорская проверка.

«На место ДТП выезжал Ханты-Мансийский межрайонный прокурор Артём Майоров. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги. При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - сообщили siapress.ru в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса МАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в столб. В аварии пострадали семь человек, двое госпитализированы. Автобус принадлежит муниципальному дорожно-эксплутационному предприятию.