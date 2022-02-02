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​Пассажирский автобус врезался в столб в Ханты-Мансийске, есть пострадавшие

В ДТП с рейсовым автобусом в Ханты-Мансийске пострадали семь человек

​Пассажирский автобус врезался в столб в Ханты-Мансийске, есть пострадавшие
Фото: 86.мвд.рф

Утром в среду, 2 февраля, в 7.40 на улице Гагарина в районе Храма Воскресения Христова в Ханты-Мансийске рейсовые автобус врезался в столб, семь человек получили травмы.

«По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. Из восьми находившихся в автобусе человек, семь получили травмы. Шесть человек госпитализированы в Окружную клиническую больницу, одному пассажиру оказана помощь на месте», - сообщили в пресс-службе полиции округа.

В настоящее время на месте аварии работают наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.


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Сегодня в 09:39, просмотров: 57, комментариев: 0
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