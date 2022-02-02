В ДТП с рейсовым автобусом в Ханты-Мансийске пострадали семь человек

Утром в среду, 2 февраля, в 7.40 на улице Гагарина в районе Храма Воскресения Христова в Ханты-Мансийске рейсовые автобус врезался в столб, семь человек получили травмы.

«По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. Из восьми находившихся в автобусе человек, семь получили травмы. Шесть человек госпитализированы в Окружную клиническую больницу, одному пассажиру оказана помощь на месте», - сообщили в пресс-службе полиции округа.

В настоящее время на месте аварии работают наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.