Новый арт-объект установили в Ханты-Мансийске

Теплый арт-объект установили в Ханты-Мансийске. Статуя в форме сердца появилась рядом со спортивным комплексом на улице Георгия Величко, 3. Внутри архитектурной формы проектировщики поставили подогрев, поддерживающий температуру до +5 градусов.

«Арт-объект установлен в рамках проекта «Город в моем сердце» Центра социальных инициатив Югры и мастерской «Сделано в Нягани». Инициаторы проекта подарят сердца и другим городам Югры», – прокомментировали в пресс-службе администрации региональной столицы.