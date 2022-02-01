Вице-мэром Ханты-Мансийска назначен экс-сотрудник «Газпрома» Евгений Родионов

Новым вице-мэром Ханты-Мансийска стал Евгений Родионов, ранее занимавший должность начальника управления корпоративных коммуникаций в ООО «Газпромнефть-Хантос», дочерней компании Газпрома. В новом статусе он будет отвечать за связи с общественностью, кадровую службу и туризм.

Сегодня у Евгения Родионова первый рабочий день в администрации Ханты-Мансийска, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. Он будет курировать управления опеки и попечительства, кадровой и муниципальной службы, информатизации, общественных связей, а также МБУ «Городской информационный центр» и «Управление по развитию туризма и внешних связей».

Евгений Родионов работал начальником управления в ООО «Газпромнефть-Хантос» с 2012 года. Был депутатом думы Ханты-Мансийского района прошлого созыва. Кроме того, одно время он работал корреспондентом в ИА СИА-ПРЕСС.

До Евгения Родионова пост вице-мэра Ханты-Мансийска занимала Татьяна Бормотова. Осенью она стала депутатом гордумы, где заняла должность вице-спикера.