Эвакуацию населения в Ханты-Мансийске в МЧС не подтвердили

Жителей Ханты-Мансийска испугали фейковой эвакуацией населения. Горожане заметили на подъездах объявления якобы от регионального отделения МЧС. В ведомстве эту информацию опровергли:

«Уважаемые жители! Настоятельно рекомендуем использовать только официальную информацию и призываем жителей и гостей округа соблюдать спокойствие и не паниковать. Предпосылок для волнений и беспокойства нет», – сообщили в МЧС Югры.

Напомним, что ранее среди жителей Ханты-Мансийска распространялся фейк о педофиле, который якобы изнасиловал девочку в парке «Самаровский чугас». УМВД региона не подтвердила эту информацию.