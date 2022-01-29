Мошенники развели жителя столицы Югры на взятые в кредит два миллиона

Житель Ханты-Мансийска повелся на уловки лжесотрудника банка и потерял более двух миллионов. По информации УМВД Югры, аферисты сообщили мужчине о попытке оформления кредита на его имя.

Желая обезопасить свои персональные данные, горожанин по указке злоумышленника оформил на себя крупный кредит и перевел их на «независимый банковский счет».

В правоохранительные органы мужчина обратился не сразу, так как был уверен в законности действий «сотрудника банка».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», – сообщили в УМВД Югры.