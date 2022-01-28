Счетную палату Ханты-Мансийска возглавил Евгений Игушев

Главой Счетной палаты в Ханты-Мансийске стал бывший прокурорский работник Евгений Игушев. Решение о его назначении было принято на заседании гордумы. Информацию об этом подтвердили в администрации окружной столицы.

Кандидатуру Игушева поддержали большинство депутатов, сообщили в мэрии. До его назначения на пост руководителя Счетной палаты он работал в окружной прокуратуре, занимал должность начальника управления за соблюдением федерального законодательства.

Известно, что предыдущий глава Счетной палаты Ханты-Мансийска Василий Таланов покинул пост в связи с переездом.