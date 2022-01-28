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В Ханты-Мансийске «укололи» первых подростков

Вакцинацию против коронавируса прошли первые подростки в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске «укололи» первых подростков
телеграм-канал "Югра.Официально"

В Ханты-Мансийске первые подростки поставили прививки против коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Югры. Пройти вакцинацию 17-летние Петр Земеров и Тимофей Колесников решили сами. Помог пример врачей-родителей, которые уже давно сделали прививку. Как только первая партия вакцины «Спутник М» поступила в Югру, ребята получили письменное соглашение родителей и отправились в детскую поликлинику.

«Любая болезнь страшнее, чем вакцина. Я два года проработала в красной зоне, я знаю, о чем я говорю. К сожалению, среди детей есть тяжелые случаи заболевания, я не хочу, чтобы это коснулось моих детей. Ребенок сам сказал: "Я хочу быть первым вакцинированным в Ханты-Мансийске", вот как раз так почти и получилось», – сказала мама Тимофея Анна Колесникова.

Ранее вакцинация подростков потив коронавируса началась в Сургуте. Первыми прививки поставили пятеро подростков.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 147, комментариев: 0
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