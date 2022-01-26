В Ханты-Мансийске в автоаварии пострадали три человека

Во вторник, 25 января, около пяти часов вечера на пересечении улиц Индустриальная – Сосновый Бор в Ханты-Мансийске в ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель немецкой иномарки нарушил правила дорожного движения.

«32-летний мужчина, управляя автомобилем «БМВ», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении транспортному средству «Фольксваген», под управлением 29-летнего мужчины и допустил с ним столкновение. В результате ДТП оба водителя и пассажир, автомобиля «Фольксваген», 22-летняя девушка, получили травмы», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 25 января на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых девять человек получили травмы.