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Автоледи спровоцировала аварию, в котором пострадало двое детей из Ханты-Мансийска

Два малолетних детей и женщина пострадали в ДТП в Ханты-Мансийске

Автоледи спровоцировала аварию, в котором пострадало двое детей из Ханты-Мансийска
Фото: ГАИ Югры

В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали два ребенка и женщина. По информации пресс-службы Госавтоинспекции Югры, инцидент произошел 18 января на улице Чехова. Автоледи на «Тойоте» не предоставила преимущество в движении при перестроении, и допустила столкновение с транспортным средством «Форд», под управлением 31-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира Форда, 9-летний мальчик и 29-летняя женщина, а также 10-летняя девочка-пассажир авто японской марки, получили травмы.

«Госавтоинспекция Югры акцентирует внимание автовладельцев на необходимости внимательного поведения на дороге: управляя автомобилем, выбирайте безопасную скорость движения, воздерживайтесь от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно используйте ремни», – обратили внимание в ведомстве.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 211, комментариев: 0
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