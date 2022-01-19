Два малолетних детей и женщина пострадали в ДТП в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали два ребенка и женщина. По информации пресс-службы Госавтоинспекции Югры, инцидент произошел 18 января на улице Чехова. Автоледи на «Тойоте» не предоставила преимущество в движении при перестроении, и допустила столкновение с транспортным средством «Форд», под управлением 31-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира Форда, 9-летний мальчик и 29-летняя женщина, а также 10-летняя девочка-пассажир авто японской марки, получили травмы.

«Госавтоинспекция Югры акцентирует внимание автовладельцев на необходимости внимательного поведения на дороге: управляя автомобилем, выбирайте безопасную скорость движения, воздерживайтесь от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно используйте ремни», – обратили внимание в ведомстве.