В Ханты-Мансийске поймали подростка с наркотиками

В Ханты-Мансийске в отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит лишение свободы до 20 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Подростка накануне задержал экипаж ППС рядом с одним из жилых домов по ул. Шевченко. При его досмотре полицейские обнаружили четыре свертка в черной изоленте с веществом неизвестного происхождения.

«В результате экспертно-криминалистического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством «метилэфедроном» общей массой более 4 граммов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские установили, что подросток приобрел наркотик через мессенджер для его дальнейшего распространения в Ханты-Мансийске. На время следствия юношу поместили под арест.