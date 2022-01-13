Природные условия помешали проведению крещенских купаний в столице Югры

В столице Югры крещенские купания проводиться не будут: всему виной тонкий лед. Специалисты МЧС измерили толщину возле Поклонного креста на левом берегу Иртыша. Она составила 30 сантиметров, а уровень воды на поверхности – 15 сантиметров.

«Для безопасного купания и подготовительных работ с тяжелой специализированной техникой толщина льда должна составлять не менее 50 сантиметров. При этом на поверхности не должно быть скопления воды. Чтобы обезопасить людей и избежать несчастных случаев, приняли решение отменить крещенские купания», – пояснили в администрации Ханты-Мансийска.