За новогодние каникулы в столице Югры родилось 34 ребенка

За новогодние каникулы в Ханты-Мансийске на свет появилось 34 ребенка: 17 мальчиков и 17 девочек. Среди них – 13 первенцев. 11 детей родились в многодетных семьях. А в Рождество врачи окружной столицы помогли появиться двойне.

«Начало нового года мы с радостью встречаем рождением новых жителей города. Все мамы и их малыши чувствуют себя хорошо. Мы делаем все возможное для этого! Пусть дети растут здоровыми, а их родители будут счастливыми!» – рассказала заведующая родильным отделением ОКБ Наталья Пешкова.

Напомним, что всего в Югре за выходные родилось более 300 малышей.