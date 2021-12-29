Югорчане обеспокоены брошенными детьми в поселке Луговской

В Ханты-Мансийском районе жители обеспокоены судьбой брошенных детей. Инцидент произошел в поселке Луговской и, по словам югорчанина, придавшего огласку в соцсетях, продолжается в течение шести лет. Как говорит житель региона, мама несовершеннолетних употребляет алкоголь и часто уходит из дома. В доме при этом нет воды и отопления. Об этом сообщили в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

«Пришёл в ужас, когда узнал, что грудного ребёнка они мыли средством для мытья посуды. У детей вся одежда грязная, мать беременна 7 ребёнком, только это её не останавливает, и она продолжает пить каждый день и уходить из дома, оставляя маленьких детей одних», – указано в посте в социальных сетях.

Муксун.fm передает, что администрация Луговского знает о происходящем. По информации чиновников, суд вынес решение в пользу семьи. За ситуацией следит соцзащита и школа, но результата это не возымело. Кроме того, дети должны были пройти медицинское обследование для школы, мэрия предоставила транспорт, однако женщина отказалась.

Сейчас, по словам главы посёлка, участковый инспектор полиции будет контролировать семью ежедневно.