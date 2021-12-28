Госавтоинспекторы Ханты-Мансийска оригинально поздравили горожан с наступающим Новым годом

В Ханты-Мансийске сотрудники Госавтоинспекции и участники автомобильного объединения «В движении» оригинально поздравили горожан с наступающим 2022 годом. Водители выстроили машины в форме новогодней ёлки.

Для построения ёлки понадобилось 25 автомобилей.

Создание автоёлок - давняя новогодняя традиция. Самую большую автоёлку в России построили в Красноярске. В построении участвовали 465 автомобилей. Предыдущий рекорд принадлежит Санкт-Петербургу, где в форму новогоднего дерева выстроили 400 машин.