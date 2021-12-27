На ремонт здания правительства Югры потратят 19,4 млн рублей

Власти ХМАО ищут подрядчика для ремонта и технического обслуживания здания окружного правительства и окружной думы, которое находится в центре Ханты-Мансийска на улице Мира. Потратить на ремонт планируется до 19,4 млн рублей, следует из материалов тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Речь идет о планово-предупредительном ремонте инженерных сетей и оборудовании. Заявки на участие в торгах принимаются с 22 декабря 2021 года по 21 января 2022 года. Заказчиком работ выступает окружная дирекция по эксплуатации служебных зданий. Подрядчик, получивший контракт, должен будет выполнить ремонт в период с момента заключения договора и до 30 ноября 2023 года.