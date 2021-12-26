Лже-минер сорвал предновогодний шопинг в столице Югры

Накануне вечером, 25 декабря, в Ханты-Мансийске из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали торговые центры «Небо» и «Авангард». Видео с место ЧП опубликовали в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

«В ЕДДС поступило сообщение о минировании ТЦ «Небо» и ТД «Авангард». Люди из зданий были эвакуированы спасательными службами в кратчайшие сроки. После проверки общественных мест кинологами информация не подтвердилась», — сообщили в городской администрации.

Напомним, на прошлой неделе Нефтеюганск пережил волну ложных сообщений о минировании. СМИ сообщали, что в причастности к их распространению подозревают 13-летнего подростка.