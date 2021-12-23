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​В Ханты-Мансийске осудили лжемебельщика из Челябинска за обман югорчан

Челябинец в течение года обманывал клиентов из Югры

​В Ханты-Мансийске осудили лжемебельщика из Челябинска за обман югорчан
Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске вынесен приговор 32-летнему жителю Челябинска. Суд признал его виновным в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что мужчина в течение года размещал в интернете, в том числе в соцсетях, объявления об изготовлении корпусной мебели, а также о продаже запчастей на автомобили, которых у него не было.

«Мужчина ввел в заблуждение откликнувшихся на объявления граждан, а полученные от них денежные средства присваивал. Его жертвами стали 18 человек, проживающих в различных регионах России, в том числе и в Ханты-Мансийске», - отметили в ведомстве.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 600 тыс. руб. Кроме того, челябинец, чтобы придать правомерный вид деньгам, полученным в результате преступных действий, заключил устный договор займа с одной из жительниц Ханты-Мансийска.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 тыс. руб. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Мошенничество, прокуратура ХМАО, мебель, Челябинская область,


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Сегодня в 15:18, просмотров: 279, комментариев: 0
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